13 июля, 17:32,
обновлено 13 июля, 17:52
Военная операция на Украине

Захарова заявила, что старания Запада вооружать Украину обречены на провал

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва выполнит "все задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации киевского режима"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Попытки Запада вооружать Украину и нацеливать киевские власти на продолжение противостояния с Россией обречены на провал. Об этом говорится в распространенных на сайте МИД РФ ответах официального представителя дипведомства Марии Захаровой на вопросы журнала "Международная жизнь".

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Военная операция на Украине. Онлайн

Дипломат подчеркнула, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля красноречиво иллюстрируют слова генсекретаря альянса Йенса Столтенберга: "Если Украина не будет побеждать - нет смысла обсуждать ее вступление в НАТО". "При этом признается наличие у Украины больших проблем при "контрнаступлении". По словам Йенса Столтенберга, ответом должно быть усиление военной поддержки Киева", - указала она.

"Как бы коллективный Запад ни старался вооружать Вооруженные силы Украины и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал. Все задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации киевского режима и устранению угроз безопасности нашей страны, исходящих с украинской территории, будут непременно реализованы", - подчеркнула дипломат.

Дипломат обратила внимание на то, что степень равнодушия со стороны западных союзников к потерям ВСУ такова, что киевскому режиму предлагают продолжить самоубийственные попытки контрнаступления в том же темпе. "Ради достижения хотя бы минимальных результатов англосаксы, играющие главную скрипку в альянсе, готовы идти на самые опасные шаги с непредсказуемыми последствиями. Не просто постоянно увеличивать поставки оружия, но и расширять его номенклатуру, включая в нее запрещенные международными конвенциями негуманные виды вооружений, - добавила Захарова. - Тем самым Вашингтон, Лондон и Брюссель открыто спонсируют террористов в регионе, добиваясь полной дестабилизации ситуации". 

Теги:
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