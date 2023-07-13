Захарова: репатриация сирийских беженцев не входит в планы США по дезинтеграции страны

Официальный представитель российского МИД также указала на перспективу принятия США законопроекта "О противодействии нормализации с САР", направленного на недопущение оказания помощи Сирии арабскими государствами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в Сирию из стран приема не входит в планы Вашингтона по свержению правительства и дезинтеграции этой арабской страны. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Репатриация сирийцев попросту не вписывается в планы Вашингтона, продолжающего делать ставку на свержение законного правительства САР и дезинтеграцию Сирии. По задумке западных геополитиков беженская "карта" будет разыграна также и в этих целях, - сказала она. - А до этого времени сирийцам следует оставаться в странах приема. Мнение руководств самих этих государств, включая Амман и Бейрут, как обычно, не учитывается".

Дипломат напомнила, что в принятой по итогам консультативного совещания министров иностранных дел Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Ирака и Сирии 1 мая в Аммане декларации, в частности, говорится об организации "пилотного проекта", предусматривающего возвращение порядка 1 тыс. сирийских беженцев из Иордании. Однако, по словам Захаровой, западные партнеры Иордании оказывают давление и удерживают королевство от формирования упомянутой "пилотной группы" репатриантов, в том числе с задействованием профильных структур ООН, убеждая Амман продолжать обеспечивать пребывание сирийских беженцев на территории своей страны.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что воздействие осуществляется и непосредственно на беженцев. "Чего стоит одна только перспектива принятия США законопроекта "О противодействии нормализации с САР", направленного, в первую очередь, на недопущение оказания помощи Сирии арабскими государствами. В этих условиях у сирийских беженцев возникают понятные опасения в связи планируемым возвращением на родину, которую американцы и их европейские союзники душат незаконными односторонними санкциями и подталкивают к гуманитарной катастрофе", - указала она.

Захарова обратила внимание, что "репатриантам внушается мысль о том, что непременным предварительным условием для их возвращения должно стать предоставление им правительством САР некоего особого статуса, предусматривающего в том числе освобождение от воинской службы и другие привилегии в ущерб тем сирийцам, которые не покинули родину в самые тяжелые для нее времена".