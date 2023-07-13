МИД РФ предупредил о сопоставимом ответе Москвы, если ВСУ применят кассетные боеприпасы

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Россия осознает, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, поэтому не использовала их в ходе СВО

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия даст сопоставимый ответ, если Вооруженные силы Украины применят кассетные боеприпасы. Об этом говорится в распространенных на сайте МИД РФ ответах официального представителя дипведомства Марии Захаровой на вопросы журнала "Международная жизнь".

"Россия осознает, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, поэтому не использовала их в ходе специальной военной операции. Однако в случае применения ВСУ таких вооружений будет вынуждена дать сопоставимый ответ", - указала дипломат.

Захарова напомнила, что в конце прошлой недели весь мир был шокирован объявленным решением США поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы. Дипломат обратила внимание, что о неприемлемости их применения на Украине уже заявили многие страны, включая западные. "В частности, 8 июля министр обороны Испании Маргарита Роблес, говоря на тему направления Киеву кассетных вооружений, отметила, что "определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах". В тот же день премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что республика надеется на универсальное применение принципов Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 г. 10 июля во время встречи с президентом США в Лондоне британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания "придерживается своих обязательств по конвенции, которые включают в себя противодействие их применению", - перечислила дипломат.

Захарова подчеркнула, что решение Вашингтона вызвало осуждение даже в самих США. "8 июля 19 американских конгрессменов распространили заявление, в котором подчеркнули, что приверженность Белого дома лидерству в области защиты прав человека должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, несущих серьезные риски для мирного населения", - добавила она.

Дипломат напомнила, что 123 страны подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 г., запрещающую этот вид вооружений. Она также отметила, что из-за их применения американцами во время войны во Вьетнаме до сих пор, 50 лет спустя, происходят трагические случаи подрыва местных жителей на неразорвавшихся суббоеприпасах.

"Решение Вашингтона поставить кассетные бомбы украинским нацистам продиктовано его стремлением любой ценой нанести России максимальный стратегический урон. В США признались, что запасы обычных снарядов у них истощились, поэтому в ход пошли негуманные виды оружия. При этом американцев не волнует судьба мирных жителей, которые будут гибнуть в результате их преступных поставок. Они готовы в прямом смысле слова "воевать до последнего украинца", - заключила дипломат.