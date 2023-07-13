Захарова заявила, что отношение Украины к народу отражает бесчеловечную изнанку Киева

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который сравнил боевые действия с футбольным матчем

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украинские власти относятся к собственному народу как расходному материалу, а к военному конфликту как к игре - это наглядно демонстрирует бесчеловечную изнанку Киева. Об этом говорится в распространенных на сайте МИД РФ ответах официального представителя дипведомства Марии Захаровой на вопросы журнала "Международная жизнь".

Захарова обратила внимание на заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который сравнил боевые действия с футбольным матчем и подтвердил в интервью итальянским СМИ готовность Украины воевать с Россией на протяжении многих лет. "Отношение к собственному народу как к расходному материалу и к военному конфликту как к игре наглядно демонстрирует бесчеловечную изнанку киевского режима, лишенного какой-либо связи с интересами населения страны", - сказала дипломат, отметив, что подобные высказывания министра вызвали волну негодования даже в Италии.

"В этом контексте показательны также признания бывшего генерального прокурора Украины и экс-командующего взводом ударных беспилотников Юрия Луценко, который вчера в Telegram-канале с вопиющей циничностью рассказал, что в Николаеве его взвод базировался в здании детского сада", - добавила Захарова. По ее словам, эта информация не вызывает удивления, поскольку киевский режим не скрывает использование вооруженными силами школ, детских садов и больниц, культурных учреждений и храмов в качестве опорных пунктов.