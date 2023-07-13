Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции вопросы выполнения зерновой сделки

Замглавы МИД РФ также провел телефонный разговор с генсеком конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону с турецким коллегой Бураком Акчапаром вопросы выполнения зерновой сделки.

"Собеседники подробно обсудили вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 г. пакетных соглашений, направленных на снижение угроз голода и оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Особое внимание было уделено реализации черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося 12 июля телефонного разговора. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

Ведомство также сообщило, что в среду Вершинин провел телефонный разговор с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен по ее просьбе. "Состоялся обмен мнениями по вопросам реализации стамбульских пакетных договоренностей от 22 июля 2022 г. в контексте задач по глобальной продовольственной безопасности. В связи с этим отмечалась необходимость выполнения меморандума Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, рассчитанного на 3 года, прогресс в реализации которого до сих пор отсутствует", - отметили в МИД РФ.