Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что СК расследует все новые факты преступлений против мирного населения ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областей России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украинские националисты не смогут уйти от справедливого наказания за совершенные ими преступления. Об этом говорится в распространенных на сайте МИД РФ ответах официального представителя дипведомства Марии Захаровой на вопросы журнала "Международная жизнь".

"Никто из нацистских карателей не уйдет от справедливого наказания и возмездия за совершенные ими преступления", - подчеркнула она, отвечая на вопрос "понесут ли украинские неонацисты наказание за совершаемые ими военные преступления".

Дипломат отметила, что Следственный комитет России расследует все новые факты преступлений украинских националистов против мирного населения ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областей России. "Изучаются сведения, полученные от российских военнослужащих, бывших в украинском плену. Уголовные дела возбуждены в отношении почти двух сотен иностранцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне киевского режима", - добавила Захарова.