Зампостпреда РФ при ООН: более 2 тыс. мигрантов погибли на пути в Европу с начала года

Мария Заболоцкая подчеркнула, что важно помнить о причинах роста потоков миграции, назвав среди них "незаконное и бездумное вмешательство стран Запада во внутренние дела суверенных государств в целях их дестабилизации и насильственной смены неугодных режимов"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Количество мигрантов, погибших на пути в Европу через Средиземное море, с начала года уже превысило 2 тыс., растет число мигрантов, погибших при попытках попасть в Европу через Атлантику и в США через границу с Мексикой. Об этом заявила в четверг на неформальном заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященном проблемам миграции, заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая.

"Большинство мигрантов, которые пытаются добраться до Европы из региона Ближнего Востока и Северной Африки, используют средиземноморский маршрут, который для многих становится смертельной ловушкой, - сказала она. - Цифры погибших и пропавших без вести просто шокируют и напоминают военные сводки. Только за первое полугодие 2023 года зафиксировано уже более 2 тыс. таких случаев".

"Показатели за первый квартал и вовсе стали самыми высокими за последние шесть лет. Общая цифра за эти шесть лет составляет 23 443 погибших или пропавших без вести", - отметила Заболоцкая.

Российский дипломат добавила, что гибель мигрантов при пересечении границы происходит и в других регионах. "Растет число жертв на атлантическом маршруте миграции, одном из самых смертоносных на планете. Обычно он используется мигрантами из государств Африки, находящихся к югу от Сахары, для достижения конечной точки на Канарских островах, - продолжила она. - Только за прошлый год, по данным МОМ [Международной организации по миграции], там погибло 559 человек, среди которых 22 ребенка. В 2022 году 800 мигрантов погибли в попытке попасть на территорию США через границу с Мексикой".

Заболоцкая при этом подчеркнула, что важно помнить о причинах роста потоков миграции. "Во-первых, это незаконное и бездумное вмешательство стран Запада во внутренние дела суверенных государств в целях их дестабилизации и насильственной смены неугодных режимов. Вопиющим примером является Ливия. Во-вторых, серьезные проблемы с достижением устойчивого развития беднейших государств, порожденные наследием эпохи колониализма и практикой неоколониализма", - отметила дипломат.