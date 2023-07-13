Грушко заявил, что включение Швеции в состав НАТО - это вопрос времени

Замглавы МИД РФ предположил, что прошедший саммит альянса в Вильнюсе войдет в историю как "расширенческий"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Присоединение Швеции к НАТО - это лишь вопрос времени, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала.

"Этот саммит [в Вильнюсе], видимо, войдет в историю как расширенческий. Принята в состав альянса Финляндия, Швеция на подходе, это, скорее, вопрос времени", - сказал он.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе личной встречи под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга в понедельник в Вильнюсе достигли договоренности, согласно которой Турция начнет процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Она включает шесть пунктов, где констатируется, что Швеция внесла необходимые изменения в свое законодательство и за последний год существенно усилила борьбу с террористическими проявлениями в деятельности Рабочей партии Курдистана, а также возобновила военный экспорт в Турцию. Эти цели были обозначены в ходе саммита НАТО в 2022 году в Мадриде.