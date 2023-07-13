Грушко по итогам саммита НАТО заявил о необходимости выполнить задачи спецоперации

Также необходимо упрочнить связи с мировым сообществом, подчеркнул замглавы МИД РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия по итогам саммита НАТО в Вильнюсе делает вывод о необходимости выполнить задачи СВО, укреплять свою армию и развивать союзнические связи. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Какие выводы мы делаем по итогам саммита [НАТО], я могу очень коротко сказать. Первое - это реализовать задачи СВО. Второе - укреплять армию, флот, ВКС Российской Федерации. Дальше укреплять интеграционные объединения и союзнические организации, в которых участвует Россия. Дальше укреплять связи с мировым большинством, со всеми теми, кто сегодня не поддается диктату и готов работать с нами на основе национальных интересов", - отметил замминистра.

По словам Грушко, "многополярный мир состоялся, что бы ни делали в НАТО, у них ничего не получится, это уже повернуть назад не удастся".

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. В ходе этой встречи на высшем уровне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом Столтенберг огласил итоговое заявление, в котором говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". По его словам, условия для вступления Украины в НАТО будут оценивать государства - члены альянса. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность этим решением, назвав итоги саммита неидеальными для Киева в связи с несостоявшимся приглашением в организацию.