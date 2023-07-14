Грушко заявил, что РФ обладает всем спектром вооружений для обеспечения своей безопасности

Как правильно распределить эти ресурсы, будут решать военные, подчеркнул замглавы МИД России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия обладает всем спектром вооружений, которые обеспечат безопасность страны. Об этом заявил в четверг вечером замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Замминистра обратил внимание на ситуацию в Прибалтике, которая до политики НАТО была спокойным регионом в Европе. "Сначала они [в Прибалтике] разместили 4 самолета для патрулирования воздушного пространства <...>, потом уже 12 самолетов, потом склады, потом развитие инфраструктуры, потом боевые тактические группы. И сейчас речь идет о том, чтобы эти батальонные группы заменить бригадами. То есть три бригады только на территории Балтии и в Польше", - добавил он.

"Это радикальное изменение вообще всей ситуации в этом регионе, которая от нас потребует принятия соответствующих мер военно-технических. Мы будем усиливать. Хорошо, что мы обладаем всем спектром вооружений, которые обеспечат нашу безопасность, это будет асимметричный ответ. Но это военные будут решать, как нам правильно распределить свои ресурсы", - подчеркнул Грушко.