Посольство РФ в США: ВСУ не будут соблюдать ограничения, применяя кассетные боеприпасы

В диппредставительстве считают, что Украина находится в отчаянии из-за больших потерь

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в отчаянном положении и, без сомнения, не будут соблюдать какие-либо ограничения при использовании предоставленных им Западом кассетных боеприпасов. Об этом говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном в четверг в его Telegram-канале.

"Обратили внимание на сообщение Пентагона о том, что кассетные боеприпасы доставлены на Украину. Отфиксировали также заявления представителей администрации о неких "обещаниях" киевского режима использовать эти вооружения "аккуратно" и в "подходящих районах", - отмечается в тексте.

"Такие высказывания американских чиновников - неуклюжая попытка оправдать собственные провокационные действия. Все, кто следит за развитием конфликта, знают, что Киев использует помощь из США для поражения гражданских объектов в надежде запугать нас и "уничтожить как можно больше русских". Удары наносятся по спальным кварталам, где нет военных объектов", - указали в посольстве.

"Невозможно даже предположить, сколько будет жертв среди мирного населения, включая украинцев, когда киевские преступники начнут применять американские кассетные боеприпасы. Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", - подчеркнули в диппредставительстве РФ.