На выборы мэра Хабаровска подал документы еще один самовыдвиженец

Голосование будет проходить в течение двух дней - 9 и 10 сентября

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края приняла документы для участия в выборах мэра Хабаровска от девяти кандидатов, сообщили ТАСС в избиркоме в пятницу.

"Документы подали девять человек. Сегодня - еще один самовыдвиженец", - сказали в избиркоме.

Избирком Хабаровского края начал прием документов от кандидатов на выборы мэра Хабаровска на прошлой неделе, первыми документы подали три самовыдвиженца - Олег Цой, помощник депутата краевой думы, индивидуальный предприниматель Евгений Бондаренко и заместитель директора средней школы №35 Дмитрий Шабунин.

Помимо самовыдвиженцев о своих амбициях на выборах мэра Хабаровска заявили шесть партий: "Единая Россия", КПРФ, "Коммунисты России", Партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". "Единая Россия" выдвинула для участия в выборах действующего мэра города Сергея Кравчука, ЛДПР заявила, что не будет выдвигать кандидатов для участия в выборах мэра Хабаровска, поддержав выдвижение Кравчука.

Документы на выборы мэра Хабаровска также подали Николай Сингур от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Александр Чупров от Коммунистической партии РФ, Михаил Сидоров от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду", самовыдвиженцы Абдухамид Саидов и Наталья Князь.

Период для выдвижения кандидатов, в том числе партиями, завершится 26 июля. Для регистрации кандидатов на выборы необходимо будет представить 2 149 достоверных и действительных подписей избирателей.

Голосование на выборах мэра Хабаровска будет проходить в течение двух дней - 9 и 10 сентября.