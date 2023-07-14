Лавров и Блинкен принимают участие в СМИД Восточноазиатского саммита в Джакарте

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен принимают участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен принимают участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита

На заседание руководители делегаций стран пришли в национальных индонезийских рубашках

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу принимают участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС), передает корреспондент ТАСС.

С утра главы делегаций были приняты президентом Индонезии Джоко Видодо. На заседании ВАС руководители делегаций стран, включая Лаврова и Блинкена, одеты в национальные индонезийские рубашки. Глава МИД РФ и госсекретарь США сидят недалеко друг от друга, между ними - лишь представитель Филиппин.