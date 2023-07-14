Избирком Хакасии зарегистрировал первый партийный список на выборах в парламент республики

Список партии "Новые люди" возглавляют депутаты городского совета Черногорска Иван Мисюк и Алексей Рузайкин

ТАСС, 14 июля. Избирательная комиссия Хакасии зарегистрировала список партии "Новые люди" на выборах в Верховный совет республики. Партийный список стал первым зарегистрированным на выборах в региональный парламент, сообщили ТАСС в республиканском избиркоме.

"Только что закончилось заседание [избирательной комиссии], <…> зарегистрировали республиканский список партии "Новые люди", - сообщил собеседник агентства. Возглавляют список депутаты городского совета Черногорска (Хакасия) Иван Мисюк и Алексей Рузайкин.

На заседании комиссии также был зарегистрирован кандидат на пост главы Хакасии от ЛДПР депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов. Ранее был зарегистрирован действующий глава региона Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ.

Всего на пост главы республики выдвинулись шесть человек. Кроме Коновалова и Молчанова, на этот пост выдвинулись участник СВО, депутат Госдумы Сергей Сокол ("Единая Россия"), депутат Верховного совета республики Ольга Ширковец ("Справедливая Россия - за правду"), кандидат от партии "Родина" Алексей Хабаров и гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России"). Они пока не прошли процедуру регистрации.

На выборах в Верховный совет республики выдвинули своих кандидатов ЛДПР, "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", "Коммунисты России", Партия пенсионеров, Партия за справедливость и партия "Родина", выдвинувшая своих кандидатов только по одномандатным округам.

Выборы главы региона и парламента республики пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Верховный совет республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть по одномандатным округам.