Захарова не подтвердила падение ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Подтвержденная информация о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России пока отсутствует. Об этом написала в пятницу в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала заявление ООН о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России.
"На данный момент подтверждающих данных о падении [ракеты] в нашей исключительной экономической зоне нет", - указала Захарова.