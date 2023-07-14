Захарова не подтвердила падение ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России

Официальный представитель МИД РФ сообщила об отсутствии соответствующей подтвержденной информации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Подтвержденная информация о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России пока отсутствует. Об этом написала в пятницу в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление ООН о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России.

"На данный момент подтверждающих данных о падении [ракеты] в нашей исключительной экономической зоне нет", - указала Захарова.