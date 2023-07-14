14 июля, 06:32,
обновлено 14 июля, 06:49

Захарова не подтвердила падение ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ сообщила об отсутствии соответствующей подтвержденной информации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Подтвержденная информация о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России пока отсутствует. Об этом написала в пятницу в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Таким образом дипломат прокомментировала заявление ООН о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России.

"На данный момент подтверждающих данных о падении [ракеты] в нашей исключительной экономической зоне нет", - указала Захарова. 

Теги:
КНДРРоссияРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуостровеЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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