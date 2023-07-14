Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

В правительстве пояснили, что решение о закрытии агентства было принято в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия Польши

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России о закрытии в городе Смоленске консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области", - говорится в документе.

Как пояснили в правительстве, решение о закрытии агентства было принято в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия правительства Польши. В частности, речь идет о незаконном изъятии российской дипломатической недвижимости на польской территории и существенном сокращении дипломатического присутствия России в Польше.

"Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши в России", - добавили в кабмине.

Консульские агентства относятся к консульским учреждениям и считаются низшим их классом.