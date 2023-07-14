Захарова сообщила об отсутствии контактов Лаврова с американской стороной в Джакарте

По словам официального представителя МИД РФ, они и не были запланированы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Контактов с американской стороной у министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Джакарте не было, они и не были запланированы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Нет, эти переговоры не планировались, и никаких контактов не было", - отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен приняли участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита в Джакарте. Они расположились недалеко друг от друга, между ними разместился лишь представитель Филиппин.