14 июля, 07:15,
обновлено 14 июля, 07:36

Захарова сообщила об отсутствии контактов Лаврова с американской стороной в Джакарте

По словам официального представителя МИД РФ, они и не были запланированы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Контактов с американской стороной у министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Джакарте не было, они и не были запланированы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Нет, эти переговоры не планировались, и никаких контактов не было", - отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен приняли участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита в Джакарте. Они расположились недалеко друг от друга, между ними разместился лишь представитель Филиппин. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИндонезияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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