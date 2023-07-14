Захарова: РФ не питает иллюзий, что Турция отойдет от линии НАТО по включению Швеции

Официальный представитель МИД РФ отметила, что присоединение Хельсинки и Стокгольма к Североатлантическому альянсу меняет баланс сил в европейском регионе и создает угрозы и безопасности России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва не питает иллюзий насчет того, что Анкара может отойти от линии НАТО по присоединению Швеции к альянсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Турция является членом НАТО и голосует, принимает решения, выступает с инициативами по натовской повестке. Мы не должны об этом забывать, поэтому призываю помнить это. Турция - это член НАТО, который на своей территории имеет и натовскую инфраструктуру, поэтому здесь не должно быть никаких иллюзий, что каким-то образом от своих натовских обязательств Турция отходит", - сказала она.

По словам дипломата, присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу меняет баланс сил в европейском регионе и создает угрозы и безопасности РФ, и "безопасности в целом, учитывая ту разрушительную силу, которую имеет НАТО". "Это, безусловно, будет влиять, как неоднократно говорило российское руководство, на выработку нами соответствующих решений", - добавила Захарова.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе личной встречи под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга в понедельник в Вильнюсе достигли договоренности, согласно которой Турция начнет процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Она включает шесть пунктов, где констатируется, что Швеция внесла необходимые изменения в свое законодательство и за последний год существенно усилила борьбу с террористическими проявлениями в деятельности Рабочей партии Курдистана, а также возобновила военный экспорт в Турцию. Эти цели были обозначены в ходе саммита НАТО в прошлом году в Мадриде.