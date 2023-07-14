В Еврейской автономной области завершили выдвижение кандидатов на муниципальные выборы

Всего в избирательные комиссии региона подано 569 заявлений

ТАСС, 14 июля. Выдвижение кандидатов на муниципальные выборы завершилось в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В ЕАО завершен прием документов от кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований. <…> Всего в избирательные комиссии автономии подано 569 заявлений. До 21 июля все кандидаты пройдут процедуру регистрации", - говорится в сообщении.

В Единый день голосования 10 сентября в автономии состоятся 25 избирательных кампаний, по итогам которых будет распределено 255 депутатских мандатов.