14 июля, 08:43,
обновлено 14 июля, 08:59
Военная операция на Украине

Захарова прокомментировала падение украинского беспилотника в Курчатове

Официальный представитель МИД РФ считает, что правительства стран НАТО спонсируют ядерный терроризм в исполнении Киева

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительства стран НАТО спонсируют ядерный терроризм в исполнении Киева. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя падение украинского беспилотника в Курчатове.

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"В городе Курчатове, где находится Курская АЭС, упал украинский дрон. Те страны, которые их поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО. Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима", - отметила дипломат.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник упал в Курчатове ночью, от детонации поврежден фасад и остекление многоквартирного дома. При этом, как отметил глава региона, пострадавших нет. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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