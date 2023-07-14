Песков прокомментировал украинскую атаку в районе Курской АЭС

По словам пресс-секретаря главы государства, все системы ПВО в России раз за разом демонстрируют свою эффективность

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают попыток нанесения ударов по российским объектам, но все системы ПВО в РФ раз за разом демонстрируют свою эффективность. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать нанесение ВСУ ударов по территории около Курской АЭС представитель Кремля сказал: "Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно, раз за разом демонстрируют свою эффективность".

"Принимаются соответствующие меры", - добавил Песков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью украинский беспилотник упал в городе Курчатове, где находится Курская АЭС. От детонации поврежден фасад и остекление многоквартирного дома. При этом, как отметил глава региона, пострадавших нет.