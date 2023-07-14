14 июля, 09:36,
обновлено 14 июля, 09:58

Песков сообщил, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен

По словам пресс-секретаря главы государства, продолжаются обсуждения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите БРИКС в данный момент еще не определен. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Комментируя заявление президента ЮАР Сирила Рамапосы о том, что саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате и участвовать в нем будут главы всех пяти стран - членов объединения, представитель Кремля сказал: "Формат [участия Путина] пока до конца не определен. Продолжаются обсуждения".

"После того, как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим", - пообещал он.

Ранее в пятницу Рампоса сообщил, что предстоящий саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате, в нем будут принимать участие главы всех пяти государств - участников объединения.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРамапоса, Сирил
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