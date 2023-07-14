Песков сообщил, что вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении

По словам пресс-секретаря главы государства, пока таких компаний юридически нет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вопрос о юридическом статусе частных военных компаний (ЧВК) будет рассматриваться властями РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера президент [РФ Владимир Путин], отвечая на вопрос корреспондента "Коммерсанта", сказал, что де-юре такого юрлица, как ЧВК "Вагнер" не существует и не существовало, и что это вопрос для дополнительного изучения, рассмотрения", - сказал представитель Кремля, назвав в целом вопрос о юридическом статусе подобных компаний "достаточно сложным".

"По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении", - уточнил Песков в ответ на вопрос, ожидаются ли законодательные изменения в этой области.

Накануне Путин заявил, что вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой. Но пока что юридически такие компании, в том числе "Вагнер", не существуют, так как в России нет закона о ЧВК, указывал президент.

29 июня Путин в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и командирами "Вагнера".