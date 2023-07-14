В Кремле не стали раскрывать итоги встречи Путина с командирами ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что какие-либо дальнейшие подробности этой встречи не раскрываются

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сообщать, какие договоренности были достигнуты на встрече главы государства Владимира Путина с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер".

"Нет, об этой встрече мы дали ту информацию, которую было возможно дать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы также сказали, что какие-либо дальнейшие подробности этой встречи не раскрываются", - указал представитель Кремля.

29 июня Путин в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и командирами "Вагнера". Как говорил Песков, на этой встрече президент "дал оценку действий компании на фронте" в ходе специальной военной операции и "свою оценку событий 24 июня". Он также выслушал объяснения командиров "Вагнера" и предложил им дальнейшие варианты работы.

Специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, который задал главе государства несколько вопросов, в своем репортаже привел дополнительные подробности. По данным издания, Путин предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, и в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого бойцы "Вагнера" служили последние 16 месяцев.

В итоге "все они могли собраться в одном месте и продолжать служить", и для них "ничего бы не изменилось", но Пригожин не согласился с таким решением, следует из приведенных высказываний президента.