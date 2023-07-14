Зерновая сделка, запрет смены пола и турпоход по Альпам. Темы брифинга Пескова

Перспективы зерновой сделки, юридический статус ЧВК, закон о запрете смены пола, отказ от приглашения россиян на Олимпийские игры и возможный поход по Альпам президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле.

В ближайшее время ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. О темах позднее сообщат.

"Формат [саммита БРИКС] пока до конца не определен, продолжаются обсуждения". О нем сообщат, когда способ встречи определится.

Об атаке ВСУ на Курскую АЭС

"Враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают", причем "делают это эффективно".

О зерновой сделке

"Пока в графике президента такого разговора [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] нет, при необходимости он будет организован".

"По-прежнему никаких элементов новых нет" в реализации зерновой сделки.

"Как вчера сказал президент, у нас еще остается несколько дней". "После дополнительной проработки" некоторых вопросов решение о том, как будут проходить суда, и будет принято.

Об усложнении правил выхода иностранцев из бизнеса в РФ

"Правительство действительно на фоне тех беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах принимает меры для защиты нашей экономики, наших компаний". "Именно так нужно относиться к подобным решениям".

О запрете смены пола

"Все эти обращения [ряда экспертов с протестами против законопроекта о запрете смены пола] - они же были экспертно проработаны в Думе".

"Какие-то опасения - они чрезмерны", "какие-то оговорки, они сделаны".

О высказываниях генерала Попова

"Мы не комментируем (высказывания генерал-майора Ивана Попова - прим.ТАСС), все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны. За комментариями мы рекомендуем туда обращаться".

"Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня".

О ЧВК "Вагнер"

"Вчера президент, отвечая на вопрос корреспондента "Коммерсанта", сказал, что де-юре такого лица, как ЧВК "Вагнер", не существует и не существовало".

"Сложный вопрос о юридическом статусе <...> должен быть изучен". "По крайней мере, этот вопрос (о юридическом статусе частных военных компаний - прим. ТАСС) будет на рассмотрении".

О роли США в конфликте на Украине

"В значительной степени да", все решают США в продолжении конфликта на Украине, как и сказал в интервью премьер Венгрии Виктор Орбан. "Именно США являются застрельщиком в деле поставок все новых и новых поставок на Украину боеприпасов", вооружений, техники.

Об отказе МОК приглашать российских спортсменов на Олимпиаду

"Мы не считаем его (решение Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) справедливым". "Мы выступаем категорически против политизации спорта".

"С тем чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК".

О турпоходе по Альпам