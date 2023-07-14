Зерновая сделка, запрет смены пола и турпоход по Альпам. Темы брифинга Пескова

Перспективы зерновой сделки, юридический статус ЧВК, закон о запрете смены пола, отказ от приглашения россиян на Олимпийские игры и возможный поход по Альпам президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле.
- В ближайшее время ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. О темах позднее сообщат.
- "Формат [саммита БРИКС] пока до конца не определен, продолжаются обсуждения". О нем сообщат, когда способ встречи определится.
Об атаке ВСУ на Курскую АЭС
- "Враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают", причем "делают это эффективно".
О зерновой сделке
- "Пока в графике президента такого разговора [с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] нет, при необходимости он будет организован".
- "По-прежнему никаких элементов новых нет" в реализации зерновой сделки.
- "Как вчера сказал президент, у нас еще остается несколько дней". "После дополнительной проработки" некоторых вопросов решение о том, как будут проходить суда, и будет принято.
Об усложнении правил выхода иностранцев из бизнеса в РФ
- "Правительство действительно на фоне тех беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах принимает меры для защиты нашей экономики, наших компаний". "Именно так нужно относиться к подобным решениям".
О запрете смены пола
- "Все эти обращения [ряда экспертов с протестами против законопроекта о запрете смены пола] - они же были экспертно проработаны в Думе".
- "Какие-то опасения - они чрезмерны", "какие-то оговорки, они сделаны".
О высказываниях генерала Попова
- "Мы не комментируем (высказывания генерал-майора Ивана Попова - прим.ТАСС), все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны. За комментариями мы рекомендуем туда обращаться".
- "Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня".
О ЧВК "Вагнер"
- "Вчера президент, отвечая на вопрос корреспондента "Коммерсанта", сказал, что де-юре такого лица, как ЧВК "Вагнер", не существует и не существовало".
- "Сложный вопрос о юридическом статусе <...> должен быть изучен". "По крайней мере, этот вопрос (о юридическом статусе частных военных компаний - прим. ТАСС) будет на рассмотрении".
О роли США в конфликте на Украине
- "В значительной степени да", все решают США в продолжении конфликта на Украине, как и сказал в интервью премьер Венгрии Виктор Орбан. "Именно США являются застрельщиком в деле поставок все новых и новых поставок на Украину боеприпасов", вооружений, техники.
Об отказе МОК приглашать российских спортсменов на Олимпиаду
- "Мы не считаем его (решение Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) справедливым". "Мы выступаем категорически против политизации спорта".
- "С тем чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК".
О турпоходе по Альпам
- Шольц заявил, что не пошел с Путиным в турпоход по Альпам. "Я не знаю, что было бы [если бы такой поход все же состоялся], вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы". "Это однозначно не в Альпах", а в России.