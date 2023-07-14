Губернатор Орловской области Клычков подал документы для регистрации кандидатом на выборах

Голосование состоится 10 сентября

ТАСС, 14 июля. Действующий глава Орловской области Андрей Клычков, который ранее был выдвинут региональным отделением КПРФ в качестве кандидата на выборы губернатора, подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"В избирательную комиссию Орловской области кандидат на должность губернатора Орловской области Андрей Клычков, который был выдвинут Орловским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", представил документы для регистрации кандидата", - отметили в пресс-службе, добавив, что решение о регистрации или отказе в ней будет принято в течение 10 дней.

Ранее документы на регистрацию представили выдвинутый от ЛДПР Владислав Числов, выдвиженец от "Зеленых" Владимир Стебаков и поддержанная партией "Новые люди" Светлана Ковалева. Всего пять человек уведомили облизбирком о намерении участвовать в выборах губернатора, в том числе выдвинутый от регионального отделения партии "Российский общенародный союз" Владислав Абрамов. Период представления в облизбирком документов для регистрации завершится 14 июля в 18:00 мск.

Орловский областной совет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года. В выборах главы региона в 2018 году участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% временно исполняющий обязанности главы региона Клычков набрал 83,55%.