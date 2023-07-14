Рогов сообщил об уничтожении ДРГ из европейских наемников ВСУ на запорожском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российский силы использовали дроны-камикадзе для их уничтожения

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Российские силы уничтожили с помощью БПЛА диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоявшую из иностранных наемников, на запорожском направлении в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На ореховском направлении, в Работино сегодня рано утром уничтожена ДРГ противника, она состояла из людей, говорящих на иностранных языках, иностранных наемников. Такого раньше не было. Группа в пять человек, передвигались на обычном внедорожнике, пикапе. Российский силы использовали дроны-камикадзе для их уничтожения", - сказал он.

"Это были европейские наемники", - добавил Рогов, не уточняя их национальную принадлежность.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления в том числе на запорожском направлении. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.