Новый генконсул России в Харбине приступил к работе

Речь идет о Сергее Линнике

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Новый глава генерального консульства РФ в Харбине Сергей Линник приступил к своим обязанностям. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба генконсульства.

"12 июля генеральный консул Российской Федерации в Харбине Сергей Михайлович Линник прибыл в Китайскую Народную Республику и приступил к работе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генконсульства.

Харбин - административный центр северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком по рекам Амур и Уссури.

Линник работает дипломатом с 2005 года и имеет ранг советника второго класса. Он работал в представительстве МИД России в Благовещенске (2008-2012), посольстве России в КНР (2017-2021 годы), исполнял обязанности представителя МИД России в Благовещенске (2022-2023 годы).