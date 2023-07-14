В Москве заработал штаб поддержки кандидата в мэры Даванкова

Штаб расположился в Центральном административном округе столицы по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 17

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Штаб поддержки кандидата в мэры Москвы от партии "Новые люди" Владислава Даванкова открылся в пятницу в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Наш общественный штаб - это дом для всех умных, свободных и прогрессивных людей. Мы с вами здесь, чтобы изменить Москву. А затем - всю Россию. Чиновники привыкли относиться к людям, как к детям. Посидите в сторонке, а мы здесь сами все устроим, запустим и скажем, как вам с этим жить. Мы против такого отношения. Это наш город. И мы сами знаем, как нужно развивать Москву", - сказал Даванков на открытии штаба.

Штаб расположился в Центральном административном округе столицы по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 17. Его возглавил доверенное лицо Даванкова, президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.