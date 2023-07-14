Мосгоризбирком признал утратившими статус семь кандидатов на должность мэра города

Зарегистрированы все кандидаты, предоставившие необходимые документы и прошедшие "муниципальный фильтр"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком признал утратившими статус семи кандидатов на пост мэра Москвы из-за непредоставления документов, в том числе подписей депутатов и избирателей. Соответствующее решение принято на заседании комиссии, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

"Оставшиеся семь кандидатов <…> выдвинулись, но документы, необходимые для их регистрации в качестве кандидатов на должность мэра Москвы, в установленный законом срок не представили. <…> В соответствии с рядом положений Избирательного кодекса признать <…> утратившими статус кандидата на должность мэра Москвы", - сказал в ходе заседания зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он подчеркнул, что зарегистрированы все кандидаты, предоставившие необходимые документы и прошедшие "муниципальный фильтр". Решений об отказе в регистрации в ходе этой избирательной кампании Мосгоризбиркомом не принималось.

Прием документов от потенциальных кандидатов на регистрацию завершился 7 июля, подписи муниципальных депутатов в свою поддержку предоставили только 5 из 12 человек. Так, 10-12 июля Мосгоризбирком зарегистрировал на выборах мэра столицы Дмитрия Гусева, Владислава Даванкова, Леонида Зюганова, Сергея Собянина, Бориса Чернышова.

Согласно информации, опубликованной на сайте Московской городской избирательной комиссии, кандидатуру Гусева выдвинуло реготделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Москве; кандидатуру Даванкова - реготделение в Москве политпартии "Новые люди"; кандидатуру Зюганова - московское региональное отделение политпартии "Коммунистическая партия РФ"; кандидатуру Собянина - московское городское реготделение всероссийской политпартии "Единая Россия"; кандидатуру Чернышова - московское городское отделение ЛДПР.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября, жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.