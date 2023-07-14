В ЛНР свои отделения открыли все партии, представленные в Госдуме

Как отметила зампредседателя регионального избиркома Марианна Скорнякова, они выдвинут своих кандидатов на сентябрьские выборы в Народный совет республики и муниципалитеты ЛНР

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Все политические партии, представленные в Госдуме, открыли свои региональные отделения в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщила ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Марианна Скорнякова.

"Зарегистрированы пять региональных отделений политических партий, которые представлены в Госдуме. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду " и "Новые люди", - сказала она.

Скорнякова добавила, что все партии, открывшие отделения в ЛНР, выдвинут своих кандидатов на сентябрьские выборы в Народный совет (парламент) республики и муниципалитеты ЛНР. "На территории ЛНР в этом году будут проходить 29 избирательных кампаний - одна [кампания] по выборам депутатов Народного совета и 28 муниципальных кампаний", - сказала она.

Скорнякова добавила, что выдвижение на выборы осуществляется только списками кандидатов, "самовыдвижение законодательством не предусмотрено". "То есть все кандидаты будут в составе списков, которые будут выдвигаться избирательными объединениями", - уточнила она.

Ранее Скорнякова сообщала ТАСС, что все территориальные избирательные комиссии, сформированные в ЛНР, подключились к государственной автоматизированной системе "Выборы". Она также указывала, что выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета ЛНР и муниципалитетов пройдет в регионе с 24 июля по 17 августа.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.