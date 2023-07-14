Российским бойцам у Антоновского моста под Херсоном передали 20 мощных лодочных моторов

Как отметил военнослужащий с позывным Тень, новые моторы способны разгонять до максимальной скорости лодки, в которые могут загрузить боекомплект и до восьми человек

ГЕНИЧЕСК, 14 июля. /ТАСС/. Активисты движения "Народный фронт" доставили из Тульской области и передали российским бойцам на позиции около Антоновского моста в Херсонской области 20 мощных лодочных моторов, сообщил в пятницу ТАСС председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее посетил позиции российских сил у Антоновского моста и доставил бойцам на передней линии автомобили, тепловизоры, дроны. Алексеенко сообщал, что в ближайшее время сюда также доставят 20 мощных лодочных моторов.

"Народный фронт" доставил и передал нашим военнослужащим на один из самых сложных участков на линии боевого соприкосновения 20 мощных лодочных моторов. Российские бойцы уверены в надежности этих моторов, которые отлично подходят для выполнения их боевых задач", - сказал Алексеенко.

Военнослужащий с позывным Тень отметил, что новые моторы способны разгонять до максимальной скорости лодки, в которые могут загрузить боекомплект и до восьми человек. "Данный агрегат позволяет быстро устанавливать его на лодки и незамедлительно приступать к выполнению боевых задач. Благодарю всех жителей Тульской области, активистов движения "Народный фронт" и, в частности, проекта "Все для победы" за оказанную помощь", - добавил он.

Также он пояснил, что именно на этом направлении линия боевого соприкосновения проходит по реке Днепр и российские военные постоянно используют лодки, прежде всего для выставления и смены наблюдательных постов.

"Народный фронт" 4 июля сообщал, что собрал более 88 млн рублей на закупку более 150 лодок для российских бойцов, выполняющих задачи на Днепре. Сбор средств начался 2 июля. Изначально движение планировало собрать 70 млн рублей. Деньги планируется потратить на закупку более 150 лодок, так как, по информации движения, из-за старых и ломающихся лодок бойцы зачастую теряют маневренность и попадают под огонь противника.