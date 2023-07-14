Лавров и главы МИД стран - участниц ВАС и форума АСЕАН обсудили региональную безопасность

В ходе встречи российская сторона сделала упор на процессах формирования многополярного мироустройства

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе 13-й министерской встречи стран - участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) и 30-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) обсудил с коллегами региональную безопасность на фоне проникновения в Азию потенциала НАТО.

"При обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня российская сторона сделала упор на процессах формирования многополярного мироустройства. Особое внимание было уделено рискам региональной безопасности в связи с проникновением в Азию потенциала НАТО и созданием Западом блоковых механизмов сетевого сдерживания", - говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встреч.

В МИД РФ отметили, что Россия подтвердила нацеленность на укрепление сформированной на базе АСЕАН архитектуры безопасности и повышение эффективности асеаноцентричных механизмов по противодействию вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). "Акцентирована важность сохранения на асеановских площадках инклюзивного и неполитизированного диалога на основе принципов равноправия, консенсуса и учета интересов всех стран", - добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в ходе совещания ВАС были рассмотрены вопросы подготовки и содержательного наполнения предстоящего в сентябре 2023 года в Джакарте 18-го Восточноазиатского саммита. "Согласован новый план работы этого объединения на среднесрочную перспективу, 2024-2028 годы, - отметили в сообщении. - Россия призвала партнеров к активизации совместных усилий по практической реализации российских инициатив по созданию в рамках ВАС общерегионального механизма противоэпидемического реагирования и развитию сотрудничества в области туризма. Обсуждались перспективы налаживания связей между волонтерскими организациями в АТР".

В дипведомстве указали, что в ходе сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности Россия высказалась за наращивание потенциала форума в таких сферах, как антитеррор, укрепление режима ядерного нераспространения, обеспечение безопасности информационно-коммуникационных технологий. "Подчеркнута недопустимость переформатирования его мандата и попыток навязать блоковые "правила игры", отвечающие интересам узкой группы стран", - обратили внимание в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Россия в качестве сопредседателя - вместе с Индонезией - механизма межсессионных встреч Регионального форума АСЕАН по обеспечению безопасности информационно-коммуникационных технологий в 2022-2024 годы продвигала практические инициативы в области борьбы с информпреступностью. В российском дипведомстве также сообщили, что по случаю 30-летия форума принято министерское заявление.