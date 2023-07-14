Профессор Сколтеха: Запад давно перестал быть открытым для ученых России и Китая

Задолго до начала СВО западные научные круги перестали быть аполитичными в отношении российских и китайских ученых, считает химик Артем Оганов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Западные научные круги перестали быть полностью открытыми и аполитизированными для российских и китайских ученых, а также для участников программ сотрудничества с Россией и КНР задолго до февраля 2022 года. Такое мнение выразил профессор Сколтеха Артем Оганов на московском Форуме будущих технологий.

"Сомнения в том, что западная наука стала далеко не полностью открытой для всех, появились в научном сообществе задолго до февраля 2022 года. Еще в 2018 году мои бывшие коллеги из США, участвующие в программе "Тысячи талантов", организованной КНР, начали сообщать о допросах со стороны ФБР или же они были задержаны органами за предположительный шпионаж. Силовики приходили, в том числе и к выходцам из России и просили их выбрать - или работа в США, или сотрудничество с Россией и Китаем", - сказал Оганов.

В результате этого, как отметил профессор Сколтеха, мировая наука стала еще менее открытой, так как организаторы "Программы тысячи талантов" не прекратили ее работу, а сделали ее закрытой. В результате этого ученые, которых в прошлом положительно отмечали в американских вузах за участие в этой программе, теперь вынуждены скрывать свое участие в данной инициативе КНР.

"Многие коллеги, работающие сейчас в США, в последнее время жалуются, что у них все больше и больше трений с коллегами, их дети сталкиваются с проявлениями синофобии и русофобии в школе, на них постоянно давят, им запрещают сотрудничать с Россией и Китаем. Все это является ограничением личных и академических свобод, что заставляет многих моих знакомых делать выбор или в сторону России, или Китая", - подытожил Оганов.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.