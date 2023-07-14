Александра Форманчука переизбрали председателем Общественной палаты Крыма

Других кандидатур на пост не выдвигали

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Общественная палата Республики Крым четвертого состава в пятницу единогласно избрала своим председателем Александра Форманчука, который занимал этот пост в предыдущем составе, передает корреспондент ТАСС с первого заседания общественной палаты.

"Результаты голосования за Александра Андреевича Форманчука - это 30 человек за, против нет, воздержавшихся нет. Поздравляем Александра Андреевича", - заявил по итогам голосования член общественной палаты Александр Баталин.

Других кандидатур на пост выдвинуто не было.

Общественная палата Республики Крым образована в 2014 году, ее первым председателем был избран Григорий Иоффе, до этого занимавший пост первого заместителя председателя Верховного совета Крыма. В 2021 году председателем Общественной палаты Крыма был избран Фоманчук.

Александр Форманчук родился 16 сентября 1946 года в селе Житенцы Житомирской области. В 1969 году окончил Крымский педагогический институт, в 1992 году - Киевский институт политологии и юридического управления. Работал преподавателем общественных дисциплин Прибрежненского совхоз-техникума в Сакском районе, занимал различные посты в Крымской областной организации общества "Знание". С 2015 по 2021 годы работал в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского.