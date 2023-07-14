Замминистра РФ: публика с восторгом встретила дни российской культуры во Вьетнаме

Они прошли с 10 по 14 июля в Ханое и Халонге

ХАНОЙ, 14 июля. /ТАСС/. Дни российской культуры во Вьетнаме, проводившиеся с 10 по 14 июля в Ханое и северном приморском городе Халонге, с восторгом встречены вьетнамской публикой. Такую оценку высказал в интервью ТАСС заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев, возглавивший российскую делегацию.

"Дни российской культуры во Вьетнаме, организованные ФГБУК "Росконцерт" при поддержке Минкультуры России и Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама, стали первым масштабным событием в очном формате за последние три года, в течение которых двусторонние контакты осуществлялись преимущественно в онлайн-формате из-за пандемии", - отметил Осинцев.

Российская сторона подготовила гала-концерт, состоявший из выступлений знаменитого Московского государственного академического театра танца "Гжель", солистов фольклорных ансамблей республик Адыгеи и Башкортостана, а также фотовыставки, иллюстрирующей яркие образцы традиций и обычаев народов России.

Замглавы Минкульта РФ напомнил, что культурные связи между Россией и Вьетнамом уходят корнями глубоко в историю. "Взаимный интерес наших народов к культуре друг друга создает основу для развития сотрудничества. Подтверждением тому служит успешное проведение Дней российской культуры во Вьетнаме, которыми официально завершился инициированный президентами России и Вьетнама перекрестный год Россия - Вьетнам", - сказал замминистра.