Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Ирана итоги заседания Россия - ССАГПЗ

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего уплотнения координации принципиальных подходов Москвы и Тегерана по представляющей взаимный интерес ближневосточной проблематике, отметили в российском дипведомстве

МОСКВА, 14 июля, /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали вопросы ближневосточной проблематики с учетом министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), состоявшегося в Москве 10 июля.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего уплотнения координации принципиальных подходов Москвы и Тегерана по представляющей взаимный интерес ближневосточной проблематике, в том числе с учетом итогов шестого министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, состоявшегося в Москве 10 июля", - говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства. В МИД уточнили, что замглавы российского дипведомства принял посла Ирана по его просьбе.

Ранее МИД Ирана выразило протест послу России в Тегеране Алексею Дедову в связи с итоговым заявлением прошедшей в понедельник в Москве министерской встречи в рамках ССАГПЗ. Как сообщило иранское агентство Tasnim, протест был выражен в связи с тем, что в заявлении говорилось о принадлежности трех островов в Персидском заливе. Представитель ведомства призвал к корректировке позиции РФ по этому вопросу, подчеркнув, что эти острова принадлежат Ирану, утверждает агентство.

В понедельник в Москве прошел шестой раунд переговоров на уровне глав МИД в рамках стратегического диалога России и ССАГПЗ. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по итогам стороны приняли совместное заявление и совместный план действий на 2023-2028 годы. В заявлении секретариата организации, в частности, указывалось, что министры подтвердили поддержку всех мирных усилий, в том числе инициативу Объединенных Арабских Эмиратов и их усилия по достижению мирного решения вопроса о трех островах - Большом Томбе, Малом Томбе и Абу-Мусе - путем двусторонних переговоров или в Международном суде ООН. Эти острова расположены в стратегически важном районе Персидского залива. Их принадлежность оспаривают власти ОАЭ и Ирана.