Партия "Новые люди" выдвинула своего кандидата на выборы главы Самарской области

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

САМАРА, 14 июля. /ТАСС/. Самарское региональное отделение партии "Новые люди" выдвинуло Сергея Пухаева кандидатом на выборы губернатора Самарской области, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

"Состоялось общее собрание регионального отделения в Самарской области политической партии "Новые люди" по вопросу выдвижения кандидата на должность губернатора Самарской области. В ходе общего собрания на должность губернатора Самарской области был выдвинут Пухаев Сергей Ефталикович, а также рассмотрены иные вопросы, связанные с участием в выборах", - говорится в сообщении избиркома.

Ранее документы на участие в выборах главы Самарской области уже подали кандидаты от КПРФ, ЛДПР, партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Демократической партии России. От "Единой России" документы в избирком направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Срок полномочий Азарова истекает в 2023 году. В апреле текущего года он заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в конце марта глава государства пожелал Азарову успехов на выборах.