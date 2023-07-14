14 июля, 14:33,
обновлено 14 июля, 14:48
Военная операция на Украине

МИД РФ: Россия фиксирует наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне спецоперации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва наблюдает наибольшую активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне спецоперации, западные наемники причастны к преступлениям украинских неонацистов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений", - отметила дипломат. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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