Пасечник: ВСУ в июле предприняли более 20 безуспешных попыток атаковать ЛНР

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Украинские войска с начала июля предприняли более 20 безуспешных попыток атаковать территорию ЛНР, понеся существенные потери. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

"Противник не оставляет попыток прорваться на территорию Луганской Народной Республики. Только с начала июля подразделения Вооруженных сил Украины предприняли более 20 безуспешных атак, понеся существенные потери. Слаженные действия специалистов БПЛА и подразделений разведки позволили заблаговременно обнаружить подготовку к наступательным действиям и нанести упреждающие удары по скоплениям живой силы ВСУ", - написал он в своем телеграм-канале.