Делегация РФ заявила, что Запад агрессивно навязывает в СПЧ ООН чуждые миру ценности

Российская делегация также осудила "попытки политизации прав человека и использования их для решения геополитических задач"

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Западные страны агрессивно навязывают на площадке Совета ООН по правам человека (СПЧ) чуждые остальному миру ценностные установки, в результате чего на смену равноправному диалогу приходят менторство и навешивание ярлыков. Об этом заявила в пятницу российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии СПЧ.

Как отметил в выступлении на сессии представитель делегации РФ Ярослав Еремин, "из совета постепенно уходит дух конструктивности". "На смену равноправному и взаимоуважительному диалогу приходят менторство и навешивание ярлыков", - сказал он. Как следствие - множатся "политизированные и имеющие мало общего с заботой о правах человека инициативы". На 53-й сессии, проходившей с 19 июня по 14 июля, наглядным примером этого стали резолюции по Белоруссии, Сирии, Эритрее и Украине. Западные страны, являющиеся проводниками всех этих инициатив, "в общем-то уже и не скрывают своего стремления использовать проблематику прав человека для вмешательства во внутренние дела" других государств и для "дестабилизации там внутриполитической ситуации".

"Все это происходит на фоне агрессивного навязывания западными странами на площадке СПЧ чуждых остальному миру ценностных установок и взглядов, не учитывающих исторические, культурные, религиозные и иные особенности государств", - подчеркнул дипломат. Он обратил внимание на тот факт, что в ходе 53-й сессии проявилась "еще одна застарелая проблема" - насыщение повестки дня вопросами, на обсуждение которых у СПЧ нет полномочий, а у обслуживающего его работу Управления верховного комиссара ООН по правам человека нет "профессиональной компетенции". В этой связи Еремин призвал страны - члены СПЧ "принять, наконец, меры по возвращению доверия к совету".

В другом выступлении на сессии в пятницу российская делегация осудила "попытки политизации прав человека и использования их для решения геополитических задач". Она дистанцировалась от положений резолюции, в которой говорится о "климатической справедливости" - концепции, не пользующейся универсальной поддержкой. Не встретили поддержки у делегации РФ и такие неоднозначные формулировки и термины некоторых резолюций, как "учитывающий гендерную принадлежность", "сексуальная ориентация и гендерная идентичность", "всеобъемлющее образование в области сексуальности".