Машков, Бабкина и Шарапова вошли в список доверенных лиц Собянина на выборах мэра Москвы

Они станут участниками мероприятий штаба общественной поддержки Собянина

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Худрук театра Табакова Владимир Машков, телеведущая Арина Шарапова, худрук театра "Русская песня" Надежда Бабкина и другие общественные деятели вошли в список доверенных лиц зарегистрированного кандидата на выборах мэра Москвы Сергея Собянина. Список представили в московском городском региональном отделении (МГРО) партии "Единая Россия", от которого была выдвинута его кандидатура, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале МГРО.

"Активу партии был представлен список доверенных лиц Сергея Собянина на предстоящих выборах: художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков, руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, телеведущая, тележурналист, преподаватель, общественный деятель Арина Шарапова, художественный руководитель и директор МГАТ "Русская песня" Надежда Бабкина, директор Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, директор Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова Игорь Хатьков", - говорится в публикации.

Как отметил секретарь МГРО, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий предвыборный штаб Собянина, его на выборах представляют "авторитетные горожане - лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения".

"Среди них есть представители молодежи и уважаемые жители старшего поколения", - добавил Толстой, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что доверенные лица кандидата станут участниками мероприятий штаба общественной поддержки Собянина, который открылся на ул. Покровке 10 июля.

Выборы мэра Москвы состоятся 8-10 сентября.