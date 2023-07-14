МИД РФ заявил, что военная помощь Запада Киеву не приблизит дипломатическое урегулирование

По словам официального представителя ведомства, Париж решением о поставках дальнобойных ракет Киеву целенаправленно сделал еще один шаг в сторону эскалации конфликта на Украине

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия не приемлет позицию стран Запада, что оказываемая ими военная помощь киевскому режиму призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мы категорически не приемлем логику западников, заключающуюся в том, что военная помощь Украине призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование", - отметила она.

По данным ведомства, цель США и их сателлитов - нанести "стратегическое поражение" РФ и сохранить доминирующее влияние на международной арене.

"Главная же цель Вашингтона и его сателлитов - нанести "стратегическое поражение" России и сохранить свое доминирующее влияние на международной арене. Ради нее они готовы всеми силами добиваться от марионеточного режима [президента Украины Владимира] Зеленского продолжения "войны до последнего украинца", - отметила она.

Решение Парижа о поставке дальнобойных ракет

По словам дипломата, Париж решением о поставках дальнобойных ракет Киеву целенаправленно сделал еще один шаг в сторону эскалации конфликта на Украине.

"Париж целенаправленно и осознанно сделал еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта, подтвердил свою ставку на методичную и бесперебойную накачку киевских террористов все более смертоносными системами вооружения, нацеленными на новые российские территории, мирное население и гражданскую инфраструктуру", - заявила она.

По словам Захаровой, Париж "поступает аморально, поддерживая оружием тех, кто прославляет нацистов, и сам исповедует фашистскую логику". "Нерешительная власть во Франции предает память Шарля де Голля и предков-антифашистов", - отметила она.

"С учетом недавнего высказывания [президента Франции] Эмманюэля Макрона о том, что так называемое контрнаступление ВСУ было тщательно спланировано при поддержке натовских стран, у мирового сообщества не должно оставаться никаких сомнений относительно непосредственной вовлеченности в конфликт США и их евроатлантических союзников. Жизнь и здоровье многих тысяч людей становятся разменной монетой при реализации странами "коллективного Запада" собственных политических интересов", - говорится в комментарии.

Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении Франции передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщил, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество.

По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.