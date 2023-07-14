В СПЧ назвали разрешение властей Швеции жечь священные книги провокацией протестов

Такое решение также является оскорблением чувств миллионов верующих, отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Решение властей Швеции разрешить сожжение Торы и Библии - это не только оскорбление чувств миллионов верующих, но и провокация протестов. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Брод.

"Перефразируя Булгакова, можно сказать: тьма накрыла Швецию. Не успели утихнуть протесты в разных странах в связи с неоднократным сожжением Корана в Швеции, теперь власти этой страны дают добро на сожжение Библии и Торы. Вопиющее подстрекательство, оскорбление чувств миллионов верующих, провокация протестов. Ничего общего с нормами права и демократии. Типичное злоупотребление свободой", - сказал Брод.

Он предположил, что такое "помутнение рассудка" у властей Швеции могло произойти в связи с перспективой вступления в НАТО. "Вижу, что возмущение уже высказывают не только духовные лидеры, но и представители политических элит разных стран. Интересно, структуры ООН, ОБСЕ, Совета Европы отмолчатся?" - задается вопросом правозащитник.

В пятницу Шведское радио сообщило, что Стокгольмская полиция предоставила разрешение на акцию с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля в субботу. 28 июня в центре Стокгольма с разрешения полиции прошла акция с сожжением Корана.