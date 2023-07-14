Захарова назвала сожжение Корана на Западе "новой нормальностью" либеральной диктатуры

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Швеция ранее "объявляла орудовавших на Северном Кавказе международных террористов "борцами за свободу", а также всячески оказывает поддержку нацистскому киевскому режиму"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сожжение Корана в Швеции проявлением "новой нормальности" либеральной диктатуры.

Захарова напомнила, что Швеция ранее "объявляла орудовавших на Северном Кавказе международных террористов "борцами за свободу", а также всячески оказывает поддержку нацистскому киевскому режиму".

"Весь Запад считает такое поведение "нахождением на правильной стороне истории". Сожжение святых книг - еще одно проявление "новой нормальности" либеральной диктатуры", - написала дипломат в пятницу в своем Telegram-канале.

Акция с сожжением Корана в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции 28 июня, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На следующий день МИД Швеции заявил, что правительство страны решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами, и что это никоим образом не отражает мнение правительства королевства.