Четыре человека подали документы для регистрации на выборы главы Орловской области

Голосование пройдет 10 сентября

ТАСС, 14 июля. Четыре выдвиженца от политических партий подали документы в избирательную комиссию Орловской области на регистрацию в качестве кандидатов для участия в запланированных на 10 сентября выборах губернатора. Прием документов завершился 14 июля в 18:00, сообщила в пятницу пресс-служба облизбиркома.

"В 18:00 часов закончился период предоставления документов кандидатами для регистрации на выборах губернатора Орловской области. В избирательную комиссию Орловской области документы для регистрации представили следующие четыре кандидата", - говорится в сообщении.

Документы подали: действующий губернатор Орловской области, выдвинутый реготделением КПРФ Андрей Клычков, поддержанная реготделением "Новых людей" Светлана Ковалева, выдвиженец от "Зеленых" Владимир Стебаков и поддержанный реготделением ЛДПР Владислав Числов.

Выдвиженец от регионального отделения в Орловской области партии "Российский общенародный союз" Владислав Абрамов, который уведомлял избирком о намерении участвовать в выборах губернатора, документы для регистрации в установленный срок не представил.

Орловский облсовет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года. В выборах главы региона в 2018 году участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% временно исполняющий обязанности главы региона Клычков набрал 83,55%.