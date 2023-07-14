Небензя: ООН проигнорировала обращение РФ по докладу с обвинениями в сексуальном насилии

По словам постпреда РФ при ООН, "обвинения в адрес российских военнослужащих являются безосновательными и абсурдными"

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Россия обращалась в секретариат ООН с просьбой предоставить информацию для проверки обвинений в адрес российских военнослужащих в связи с якобы имевшими место случаями сексуального насилия, но эти попытки были проигнорированы представителями всемирной организации. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Если и могли быть какие-то сомнения в предвзятости доклада, то их полностью развеивает раздел по Украине. Изложенные в нем обвинения в адрес российских военнослужащих являются безосновательными и абсурдными. Они представляют собой не более, чем тиражирование фейков, сочиненных в Киеве", - сказал он.

"Хотели бы вновь подчеркнуть, что мы полностью отвергаем изложенные в докладе инсинуации, - продолжил Небензя. - Действия российских военнослужащих в боевой обстановке и вне ее подчинены единому командованию, жестким регламентам и уставам, а любые противоправные деяния незамедлительно расследуются, а виновные отдаются под суд".

Постпред России отметил, что до публикации доклада Россия официально обратилась к генеральному секретарю ООН и его спецдокладчику с просьбой предоставить информацию, которая бы позволила провести проверку. "Эти обращения были проигнорированы", - указал он.

В пятницу Совет Безопасности ООН провел заседание по сексуальному насилию в ходе вооруженных конфликтов. С докладом, в котором содержались обвинения в адрес РФ, выступила спецдокладчик генерального секретаря ООН Прамила Паттен. Россия ранее уже уличала ее в предоставлении не подкрепленной фактами информации. На этом основании РФ выступила против участия Паттен в заседании, но российские замечания учтены не были.