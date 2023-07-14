Посол РФ заявил, что НАТО балансирует на грани прямого военного столкновения с Россией

Как отметил Александр Токовинин, американские кураторы альянса, используя киевский режим в качестве ударной силы, "продолжают делать ставку на взвинчивание конфронтации"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. США и их союзники по НАТО, продолжая поставлять вооружение киевскому режиму, балансируют на грани боевого столкновения с Россией, в пятницу заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала "Россия-24".

"Очевидно, что линия на эскалацию конфликта со стороны Соединенных Штатов и их натовских союзников однозначно продолжается. Эта линия закреплена в решениях саммита в Вильнюсе, продолжаются поставки вооружений, которые становятся все более разрушительными и дальнобойными, и тем самым альянс, без сомнения, балансирует на крайне опасной грани скатывания к прямому военному столкновению с Россией", - сказал он.

Дипломат отметил, что американские кураторы альянса, используя киевский режим в качестве ударной силы, "продолжают делать ставку на взвинчивание конфронтации и продолжают жонглировать лозунгом военного поражения России, притом что все серьезные люди, все серьезные военные аналитики понимают недостижимость этого лозунга".

Токовинин подчеркнул, что страны НАТО нацелены на достижение победы, которая бы позволила "закрепить Украину в Западом контролируемом геополитическом пространстве и не допустить каких-то других вариантов". "При всей, в общем-то, абсурдности такого тезиса, при всем том, что он подрывает и долгосрочные экономические интересы европейских стран, и коренные интересы их народов, тем не менее, к сожалению, эта крайне опасная авантюрная политика на данный момент продолжается и закрепляется в решениях, которые принимаются на натовском уровне", - заключил посол.