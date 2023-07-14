Кадыров заявил о намерении участвовать в следующих выборах главы Чечни

Срок окончания его полномочий - сентябрь 2026 года

ГРОЗНЫЙ, 14 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен участвовать в следующих выборах на должность руководителя республики.

"Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать", - заявил Кадыров в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он призвал население не верить всевозможным слухам и домыслам, распускаемым провокаторами.

"Их задача - представить регион нестабильным, подорвать авторитет руководства. Нельзя идти на поводу у тех, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе", - добавил Кадыров.

В сентябре 2021 года Кадыров побил свой собственный рекорд и набрал 99,7% голосов на выборах главы Чечни. Срок окончания его полномочий - сентябрь 2026 года.