Посольство РФ следит за ситуацией с экстрадированным в США Конощенком

Диппредставительств готово оказывать россиянину необходимое консульское содействие

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне внимательно следит за развитием ситуации с экстрадированным в США из Эстонии россиянином Вадимом Конощенком и готово оказывать ему необходимое консульское содействие. Об этом сообщила журналистам заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова.

"Внимательно следим за развитием ситуации с экстрадированным в США из Эстонии гражданином России Вадимом Конощенком. Окажем соотечественнику необходимое консульское содействие. Будем требовать от американской стороны обеспечения его прав и законных интересов", - сказала она.

Посольство РФ будет требовать от США обеспечения прав и законных интересов Конощенка - консул

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